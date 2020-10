Bestuur LSC 1890 vraagt vrijwilligers om historische tribune op te knappen

SNEEK- LSC 1890 is een traditierijke vereniging die beschikt over een mooie, monumentale accommodatie. Het project nieuwe kleedkamers zit in de voorbereidingsfase en dus beschikt de club straks over mooie nieuwe kleedkamer voorzieningen.

Het Pronkstuk van Sportpark Leeuwarderweg is het in 1928 in gebruik genomen tribunegebouw, dat landelijke bekendheid geniet. Zoals velen misschien al wel hebben gezien, is dit schitterende tribunegebouw toe aan een flinke opknapbeurt.

Het bestuur van LSC heeft hiervoor al enkele sponsoren, bedrijven en vrijwilligers gevonden, maar wat nog altijd hard nodig is, is de bereidheid van haar leden om de handen uit de mouwen te steken!

“Wij kunnen elke steun gebruiken om het sieraad van ons Sportpark weer te doen ‘blinken’. Wil je helpen, laat dan hier je gegevens achter en geef tevens aan op welke manier je een steentje bij kunt dragen. We zoeken: schuurders, schilders, timmerlieden, klusjesmannen/vrouwen, opruimers, etc. Alle hulp is gewenst en als we dit met elkaar doen, maken vele handen licht werk”, deelt het bestuur op de clubpagina met haar leden.

“We streven ernaar om het tribunegebouw in mei 2021 weer in volle glorie te kunnen ‘presenteren’. Dit willen we dan graag doen – als het kan vanwege de corona – tijdens de onthulling van de plaquette inzake de ‘razziawedstrijd’ die in 1944 is gespeeld. We hopen dan ook de eerder dit jaar afgelaste wedstrijd tussen de stedenteams van Sneek en Leeuwarden te kunnen spelen”, aldus de Blues.

Voor meer info: https://lsc1890.nl/bestuursmededelingen/project-opknappen-tribune/