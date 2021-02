Benoeming Bert Meerstadt als algemeen directeur completeert directieteam Vereniging Hendrick de Keyser

Meerstadt is een mooie aanvulling op het team met Wieske Wijngaards als directeur Externe Relaties en Isja Finaly als directeur Beheer. Meerstadt treedt per 1 mei a.s. in dienst. De huidige algemeen directeur Carlo Huijts werkte in deze rol 27 jaar voor ‘Hendrick de Keyser’ en blijft als adviseur aan de Vereniging verbonden.

Bert Meerstadt: ’Hendrick de Keyser is dé autoriteit op monumentengebied van Nederland. De collectie omvat parels van monumenten door de eeuwen heen. Om directeur te mogen zijn van juist die vereniging is een voorrecht! Ik studeerde bouwkunde in Delft en ben architect, voor mij is de cirkel hiermee rond’.

Beknopt cv Bert Meerstadt

Bert Meerstadt (1961) is geboren in Den Haag. Hij studeerde bouwkunde aan de TU Delft en behaalde in 1988 zijn MBA aan INSEAD, Fontainebleau. Na functies bij onder andere McKinsey & Company en het communicatie/ marketing concern Young & Rubicam volgde een periode van 12 jaar waarin hij lid was van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Spoorwegen. Hij had daar onder meer NS Vastgoed en NS Stations in zijn portefeuille en was de laatste vijf jaar president-directeur. Meerstadt is voorzitter van de raad van commissarissen van Centraal Boekhuis en toezichthouder bij een aantal internationale bedrijven in de vervoerssector en IT. Hij is gedurende zijn loopbaan blijven ontwerpen en heeft onder meer een aantal restauratieprojecten gerealiseerd. Meerstadt is getrouwd en heeft drie volwassen dochters.

Vereniging Hendrick de Keyser

Vereniging Hendrick de Keyser, opgericht in 1918, is hét nationale goede doel voor behoud en beheer van monumenten en huizen van architectonische of historische waarde. De Vereniging doet dit door karakteristieke panden in eigendom te verwerven en ze vervolgens te restaureren, te verhuren of open te stellen voor een breed publiek. De omvang van de collectie met 433 woonhuizen gebouwd tussen 1495 en 1980, verspreid over 111 plaatsen in heel Nederland is uniek. De bouwkunst, architectuur en interieurs zijn buitengewoon en veelal origineel. Eenmaal verworven panden blijven voor altijd in het bezit en hiermee speelt ‘Hendrick de Keyser’ een belangrijke rol in het erfgoedbeheer van het verleden, heden en de toekomst.