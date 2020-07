Beleef IJlst heropent kantoor/winkel annex VVV-agentschap in IJlst

IJLST- Per 1 juli a.s. heropent de Stichting Beleef IJlst het kantoor/winkelpand annex VVV-agentschap aan de Geeuwkade nr. 4 in IJlst. Bezoekers van IJlst kunnen in de volledig gerestylede ruimte weer alle gewenste informatie ontvangen en leuke producten kopen.

Na een grondige restyling van kantoor/winkel van Beleef IJlst kunnen bezoekers van IJlst in een ruime, overzichtelijke ruimte ontvangen worden. Hier is ook het VVV-agentschap van de VVV Waterland van Friesland gevestigd. Bezoekers kunnen zelf digitaal de door hen gewenste informatie opzoeken. Uiteraard staan de gastvrouwen van Beleef IJlst ook klaar om alle vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken over IJlst en de regio Zuidwest Friesland. Natuurlijk is er ook een ruim aanbod aan foldermateriaal. In de winkel vindt de bezoeker tevens een leuk assortiment artikelen, waaronder veel spulletjes van hout. IJlst draagt uiteindelijk niet voor niets de titel Houtstad IJlst! Ook in de winkel te vinden, een breed assortiment VVV-artikelen zoals kaarten, waardebonnen etc. Kortom, voor elk wat wils.

Hoewel momenteel geen stadswandelingen en vaartochten georganiseerd kunnen worden in verband met de coronamaatregelen, dient het kantoor normaliter eveneens als vertrekpunt van deze wandelingen en vaartochten. Tevens fungeert het kantoor als havenkantoor voor de havenmeesters, werkzaam voor de Stichting Beleef IJlst.

Met de opening van dit kantoor/winkelpand biedt IJlst nu een centraal punt, waar toeristen, maar ook de IJlster bevolking terecht kan voor informatie en voor leuke souvenirs en cadeautjes.