Bekroonde bundel Tsjilp! nu ook in het Nederlands

SLOTEN- Van de succesvolle en inmiddels tweemaal bekroonde bundel Tsjilp! van Eppie Dam en Lienke Boot verschijnt een Nederlandse editie. In 2017 kwam Tsjilp! 25 fûgelgedichten foar grutte en lytse protters uit bij uitgeverij De Ryp, in datzelfde jaar gevolgd door een tweede druk.

De Friese Tsjilp! werd in 2019 genomineerd voor de Simke Kloostermanpriis, terwijl dichter Eppie Dam voor zijn aandeel een internationale IBBY-nominatie ontving. Die had hij in september in Moskou in ontvangst mogen nemen, maar door de coronacrisis heeft de organisatie alles doorgeschoven naar volgend jaar.

Dam heeft een jaar gewerkt aan het vertalen van de gedichten, die nu verschijnen onder de titel Tjilp! 25 vogelgedichten voor grote en kleine piepers. Uitgever is opnieuw De Ryp, die hiermee voor het eerst een uitgave presenteert voor de Nederlandse markt. Ook in deze editie zijn de kunstzinnige en poëtische meerkleurenlino’s van Lienke Boot te bewonderen, die hebben bijgedragen aan het succes van het boek. Dam en Boot werken al vele jaren samen. Vanaf 1 juni is hun tentoonstelling ‘Twee zielen, één natuur’ te zien in museum Stedhûs Sleat.