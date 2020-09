Beeld de Zeilsport krijgt plekje aan binnenhaven Houkepoort

Het beeld werd in 1963 geplaatst in opdracht van de gemeenteSneek, ter gelegenheid van de bouw van de toen nog nieuwe Oosterpoortsbrug. Het werd uitgevoerd door Betoonbedrijf R.D. Joustra van de Zwarteweg, die ook de bruk bouwde.

Het kunstwerk is in oktober 2014 weggehaald in verband met de aanpassing van het kruispunt. Nu dus herplaatsing op de Houkepport. Zo te zien is een likje gele verf geen overbodige luxe!

Skûtsjeskipper Jeroen Pietersma, buurtbewoner Houkepoort, kwam al met de suggestie om het beeld in Mondriaan-stijl op te pimpen…