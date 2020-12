Bedrijvigheid bij houtzaagmolen De Jager in Woudsend

WOUDSEND- Afgelopen zaterdag werd er door medewerkers van houtzaagmolen De Jager in Woudsend een mooie partij stammen (9 stuks) van de Gemeente Súdwest-Fryslân in het water gegooid bij de loswal en opgehaald met de melkboot.

“De grootste uitdaging? Een grote kruiser die keurig was ‘geparkeerd’, nja het is gelukt, overigens zonder beschadigingen. Aan het eind van de middag nog een dikke eik (1 meter doorsnee) de helling opgetrokken. Bedoeld voor onze nieuwe windpeluw. Ondertussen werd er ook nog met 3 ramen gezaagd, want ja... het waaide weer eens een keer op de zaterdag”, schrijven de enthousiastelingen van De Jager op hun FB-pagina.