Bax Kunst maakt kans op prijs: Finalist Beste BPV-bedrijf STAR Awards ROC Friese Poort

SNEEK- De STAR Awards is het jaarlijkse evenement van ROC Friese Poort waarbij uitblinkende studenten, docenten en BPV-bedrijven in de schijnwerpers worden gezet. Vorige week werd bekend gemaakt dat Bax Kunst uit Sneek één van de drie finalisten ‘Beste BPV-bedrijf’ is bij de ROC Friese Poort brede verkiezingen.

Bax Kunst Bax Kunst dingt samen met twee andere BPV-bedrijven mee naar de winst in de categorie ‘Beste BPV-bedrijf van het jaar’. BPV-bedrijven en -begeleiders zijn voor onze studenten een onmisbare schakel op weg naar de praktijk. De samenwerking tussen de school en het bedrijfsleven is in het onderwijs van groot belang. Dit kan op verschillende manieren: door stages, opdrachten, gastlessen, excursies en het meedenken over onderwijs en examinering. De Award gaat naar bedrijven die zich onderscheiden op het gebied van studentenbegeleiding, innovatie en samenwerking.

Redmer Bax, galeriehouder en praktijkbegeleider:

“Ik vind het echt geweldig dat ik genomineerd ben voor de STAR Awards. We zijn een kleinschalig bedrijf, waardoor de stagiaires heel veel van het bedrijf meemaken. En kunst is uniek, dat is het leuke aan Bax Kunst’.

Docent Karin Raadsveld is één van de personen die Bax Kunst heeft genomineerd: “Bax Kunst is al jaren een BPV-bedrijf voor de opleiding Marketing, Communicatie en Evenementen. Redmer weet de stagiaires altijd weer te motiveren en enthousiast te maken voor kunst. Hij coacht de student positief en hij weet het beste uit de student te halen. Ik gun iedere stagiaire zo’n stagebegeleider!”.

Online evenement

Vanwege de coronamaatregelen worden de verkiezingen dit jaar geheel online gehouden. Afgelopen én deze week zijn de finalisten van de verschillende categorieën binnen de STAR Awards bekend gemaakt en is het stemtraject begonnen. Het stemtraject voor BPV-bedrijven eindigt op 20 maart.

De winnaars in de verschillende categorieën worden bepaald op basis van een vakjury en publieksstemmen. Stemmen op deze categorie kan via: www.rocfriesepoort.nl/starawards.nl

Tussen 25 maart en 22 april worden de winnaars op feestelijke wijze in het zonnetje gezet.