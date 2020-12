Band WIEBE brengt nieuwe, Friestalige single uit

SNEEK- De band WIEBE heeft een nieuwe single uitgebracht. Het gaat om Nimmenslân, een nieuwe, Friese versie van het nummer No-man's-land. Het origineel verscheen eerder als single en is afkomstig van het album Y, dit album kwam in 2019 uit. Nimmenslân is opgenomen met het Frysk Jeugd Orkest onder leiding van Theo Brouwer en is gemixt door Nico Outhuijse van studio The Grien Room.