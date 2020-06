Audities MUZT Musicalopleiding op 26 juni en 21 augustus

Ook al is het momenteel vanwege de coronamaatregelen stil in de theaters, jong talent kan ook het komend seizoen opgeleid worden in het musicalvak. De jongeren van MUZT hebben dit seizoen hun jaarlijkse productie nog niet kunnen spelen, maar zijn onlangs op creatieve wijze toch weer met hun docenten aan de slag gegaan.

Audities MUZT Musicalopleiding zet ook komend seizoen de deur open om kennis te maken met Friese musicaltalenten die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van zang, dans en acteren. Middelbare scholieren uit de gehele provincie kunnen zich inschrijven voor de audities, die voor een deel online en voor een deel live in Sneek gehouden worden. Wie mee wil doen kan zich via kunstencentrumatrium.nl inschrijven. Deelnemers ontvangen vervolgens nadere informatie over de auditie.

MUZT Na toelating starten de jongeren in september met de opleiding, die op vrijdagavonden en soms in het weekend gevolgd wordt. MUZT vormt al meer dan tien jaar een goede basis voor doorstroming naar vervolgopleidingen binnen het vakgebied, zoals showmusical, muziektheater en kleinkunst. Ook leerlingen die deze ambitie niet hebben, vormen zich binnen MUZT in sociale vaardigheden en zelfbewustzijn.

De opleiding duurt vier jaar en jaarlijks wordt een grote musicalproductie gemaakt die in Theater Sneek is te zien. In 2019 trok ‘Shrek de Musical’ acht volle zalen en brak daarmee het bezoekersrecord voor Theater Sneek. Leeuwarder Courant gaf de musical de maximale score van vijf sterren. MUZT was ook meerdere keren genomineerd bij de Amateur Musical Awards. De leerlingen doen naast de grote productie op andere manieren podiumervaring op. Naast de wekelijkse lessen zijn er excursies naar voorstellingen, ontmoetingen met musicalacteurs en lessen met gastdocenten uit het vak. Meer informatie over MUZT is te vinden op muztmusicalopleiding.nl.