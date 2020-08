Atriumessen beginnen weer vanaf maandag 17 augustus

Startdata

Bij de muziek- en dansafdeling vinden de eerste lessen plaats in de week van 17 augustus. Theater en beeldende kunst beginnen eind augustus. Zo start het populaire KinderMuziekTheater (KMT), met leeftijdsgroepen vanaf 7 jaar, op maandag 31 augustus. Tijdig inschrijven wordt hier zeker aangeraden aangezien de KMT-groepen jaarlijks helemaal vol zitten. De fotografiecursussen voor beginners en gevorderden gaan in september van start.



Kunstencentrum Atrium biedt op meer dan twintig plekken in Súdwest-Fryslân muzieklessen aan. Bijvoorbeeld in Bolsward, Koudum, Workum en Makkum. De lessen op het gebied van dans, theater, musical en beeldende kunst vinden plaats in Sneek. Het gehele aanbod, met mogelijkheid tot inschrijving, staat op kunstencentrumatrium.nl. De lesroosters van de afdelingen dans, theater, musical en beeldende kunst zijn te vinden op kunstencentrumatrium.nl/lesroosters.

Proefles

Het is vrijwel overal mogelijk om een gratis proefles te volgen of om vrijblijvend mee te doen met een eerste les. Voor de muzieklessen - bijna alle denkbare instrumenten en zang – kan op elk moment in het seizoen een gratis proefles worden aangevraagd. Dit is mogelijk via de website. Bij dans, theater en beeldende kunst zijn er ook proeflessen mogelijk. Een keer meedoen met een dansles kan het hele seizoen door. Bij een kortdurende danscursus en de afdelingen theater en beeldende kunst vormt de eerste les vaak een kennismaking.



Auditie MUZT op 28 augustus

Voor aanvang van het nieuwe seizoen houdt MUZT Musicalopleiding, onderdeel van Kunstencentrum Atrium, een auditie. Jongeren vanaf 13 jaar uit heel Friesland die van musicals houden en zich willen ontwikkelen op het gebied van zang, dans en theater zijn van harte welkom. Vlak voor de zomervakantie was er een eerste auditiemogelijkheid. Wie deze gemist heeft, kan zich opgeven voor de tweede auditie op vrijdag 28 augustus. MUZT is een enthousiaste en hechte groep jongeren die elke vrijdagavond alles uit zichzelf halen. In de tweede helft van het seizoen wordt toegewerkt naar een grote musical in Theater Sneek. Meer informatie: muztmusicalopleiding.nl.

Coronamaatregelen

Kunstencentrum Atrium hanteert een coronaprotocol. Zo wordt bij de lessen anderhalve meter afstand gehouden en nemen leerlingen hun eigen instrument mee. De actuele maatregelen staan op de website.