Atrium on Tour met negen bands bij Poppodium Bolwerk

SNEEK- Negen bands van Kunstencentrum Atrium spelen donderdag 2 juli bij Poppodium Bolwerk in Sneek tijdens een speciale editie van Atrium on Tour. Vanwege de coronamaatregelen zijn de optredens verdeeld over drie tijdslots. Per tijdslot zullen drie bands optreden. Zo kan de anderhalve meter afstand worden gegarandeerd.