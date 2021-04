Astrid & Anneke verzorgen ‘Koningsdag Voordeur Verrassingsconcertje’

SNEEK- Astrid & Anneke toeren op Koningsdag door Friesland met hun voordeur verrassingsconcertjes Het einde van de gedeeltelijke lockdown is nog steeds niet in zicht en het bezoeken van theaters en podia zit er voorlopig (zonder test) niet in.

Toch snakken velen naar kunst en cultuur. Daar hebben Astrid Scholtens uit Leeuwarden en Anneke Jansma uit Sneek, inmiddels bekend als het zangduo Astrid & Anneke, iets op bedacht. Na het overweldigende succes op tweede Paasdag, toeren de dames op Koningsdag 27 april nogmaals door Friesland.

Die dag komen ze graag bij jouw geliefde of iemand die het verdient in deze rare tijd, een miniconcert van 15 minuten geven: een ‘Koningsdag Voordeur Verrassingsconcertje’. Het afgelopen jaar, vanaf april 2020, heeft het duo al ontzettend veel mensen blij mogen maken met hun optredens.

Ze zongen bij verzorgingshuizen en werden gevraagd op te treden bij mensen bij de voordeur of in de tuin, vanwege een huwelijksjubileum, bijzondere verjaardag of de huwelijksdag. Een beetje vrolijkheid bezorgen in deze rare tijd, een gevoelige snaar raken, een geniet moment, dat is het doel van Astrid en Anneke.

Met een muziekinstallatie en prachtige, tweestemmig gezongen liedjes, komen ze coronaproof, een kwartier bij jouw voordeur of die van je ouders, een goede vriend, vriendin of buur optreden.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk dan even op hun website: www.astridenanneke.nl Wees er snel bij, want vol=vol: er is plek voor 6 optredens.