Anouk van Omme over vervroegde sluitingstijd: ‘We moeten er een positieve draai aan geven…’

Voor Van Omme kwamen de nieuwe maatregelen als een verrassing. "De maatregelen van anderhalve meter en maximaal 4 mensen aan één tafeltje zijn al heel moeilijk te handhaven en als je dan ook nog een paar uur eerder dicht moet, dan is het zwaar. We zaten met geknepen billen voor de tv", vertelt ze. Normaal ging haar pub pas om 1.00 of 1.30 uur dicht. "We proberen om 21.00 uur iedereen nog te laten genieten van een drankje, maar om 22.00 uur moeten helaas toch echt de deuren dicht en moet iedereen naar huis."

Om tafel

Van Omme ging dinsdag meteen met haar team om tafel om te praten over wat de maatregelen voor hen betekenen en hoe ze die gaan toepassen in hun kroeg. "De roosters moesten worden aangepast, maar het team staat er gelukkig positief in." Het blijft echter een flinke klap voor de kroeg. "De zoveelste klap, maar daar moeten we ook zien uit te komen. We moeten er een positieve draai aan geven en kijken wat wel de mogelijkheden zijn."

Om het gasten toch zo aangenaam mogelijk te maken, heeft ze meerdere oplossingen bedacht. Zo heeft ze spelletjes gekocht waar gasten zich mee kunnen vermaken en worden er in de kroeg hapjes uitgedeeld. "We proberen het hen zo comfortabel mogelijk te maken. De gasten mogen geen last hebben van wat er achter de schermen gebeurt."

Van Omme zegt goed contact te hebben met de gemeente en handhavers. "De communicatie is erg fijn, zij begrijpen onze zorgen ook. Ze zijn erg schappelijk en willen meedenken in alles wat er gebeurt." Haar plannen voor de toekomst moet Van Omme echter eerst even in de ijskast zetten. "We moeten nu kijken naar hoe het met de besmettingen gaat, zodat we straks niet in een algehele lockdown zitten."

Op de terrassen was te zien dat mensen die na negenen nog een plekje zochten, nul op het rekest kregen. De meeste horecagasten hebben begrip voor de strengere maatregels, maar niet iedereen kan zich erin vinden. Brabantse toeristen op het terras in Sneek vinden de nieuwe maatregelen bijvoorbeeld maar overdreven. "Ik zie de logica er niet van in. Ik snap niets van 22.00 uur...", zegt een man. "Als je kijkt wat het betekent voor een kleine kroeg, dan is dat heel veel", voegt een vrouw daaraan toe.