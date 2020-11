Anneke van der Meulen en Theo Wolfs exposeren bij Galerie Bax

SNEEK- Van 28 november te zien tot en met 9 januari is er een nieuwe expositie bij Galerie Bax in Sneek . Werk van Theo Wolfs en Anneke van der Meulen wordt er geëxposeerd.

Anneke van der Meulen is op latere leeftijd gaan beeldhouwen. Haar opleiding volgde zij onder meer in Koudum, hier kreeg zij les van Herma Bovenkerk.Zij vertelt over haar werk: ‘Ik werk graag in albast, serpentijn en kisii. Door te beeldhouwen heb ik geleerd te kijken, te zien. Dat alleen al maakt het beeldhouwen de moeite waard. In mijn atelier kan ik heerlijk mijn gang gaan, want hakken geeft nu eenmaal rommel. Later begon ik ook met hout te werken’.

Hoe begint een beeld bij Van der Meulen? Anneke: ‘Meestal zoek ik een steen waarvan de vorm mij bevalt. Dan is het kijken, voelen en meestal dient zich dan wel een onderwerp aan. De deskundige lessen van Bovenkerk dragen daar natuurlijk veel aan bij. Dit heeft bij mij echt voor verdieping gezorgd. Een vorm uit een steen hakken is geduldwerk. Je komt jezelf tegen. Niet alleen fysiek, maar ook in de vormen die er al doende ontstaan. Want een vorm heeft ook inhoud. Je drukt er iets van jezelf in uit. Van diverse gebeurtenissen in mijn leven heb ik een beeld gemaakt. Dat bepaalt voor mij de waarde’.

Werk van Anneke van der Meulen bevindt zich in bedrijfs- en particuliere collecties in Nederland.

Theo Wolfs werd geboren in 1944 te Wolvega. Qua schilderen is hij een echte laatbloeier. Hoewel Wolfs het zijn hele leven altijd wel heeft beheerst, stond het door zijn werk altijd op een laag pitje. Wel volgde hij een aantal cursussen bij Doet Boersma.



Na zijn pensionering kreeg hij het advies van Douwe Elias, indien hij het vak echt en op een behoorlijk tempo wilde leren de Klassieke Academie te Groningen moest volgen. Deze heeft hij gevolgd tussen 2009 – 2014 en succesvol afgerond. Hier heeft hij o.a les gehad van Mathijs Roling, Henk Helmantel, Jan van der Kooi en vele andere gerenommeerde schilders. Daarnaast was er altijd naast de Academie de ondersteuning van Douwe Elias.



Theo Wolfs heeft een zeer eigen stijl en handschrift ontwikkeld. Zijn onderwerpen zijn vrij klassiek, van landschappen (vooral het Wad}, stadsgezichten, stillevens tot interieurs. Hierbij legt hij de nadruk op sfeer, kleurstellingen, compositie en ruimte. Zijn werken zijn met een losse krachtige toets geschilderd. Het geheel kan bij de kijker een gevoel van blijheid, vrijheid en rust oproepen.