Anne Jan Toornstra IIII in Lewinski

SNEEK- Eerst was er Hikikomori. Toen kwam Noodzakelijk Kwaad. Vervolgens Murw. En Oi was nummer 4. En nu is het tijd voor IIII, de nieuwe show van Anne Jan Toonstra. Een muzikale cabaretvoorstelling over woede, agressie en frustratie. Gewapend met energie, veel grappen en een piano vertelt Anne Jan over tot 10 tellen en ontploffen op 5. Over schrikken, spullen slopen en rare reflexen. En waarom de Vlooienmars verboden moet worden.