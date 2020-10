Alle zegen komt van boven, ook over de gerestaureerde vieringtoren van de RK Kerk in Sneek

Zodoende werd het heilige Roomse inwijdingsritueel door de pastoor en z’n grote Baas gedaan op deze laatste oktoberdag van 2020. Ook nog eens Wereldhervormingsdag. De plechtigheid werd in de tuin van de RK pastorie gevolgd door parochianen, waaronder ook een aantal jongeren.

Parochieraadslid Piet Bouwhuis, ging samen met pastoor Peter van der Weide in een bouwlift naar boven. Daar op grote hoogte sprak de RK voorganger in alle vier windrichtingen de zegen uit.

Nadat pastoor dit had gedaan, klonk ook de Martinusklok weer over de stad. Vanaf mei dit jaar is er groot onderhoud aan de vieringtoren gepleegd. Het schilderwerk, dakbedekking en het uurwerk van de door P.J.H. Cuypers ontworpen toren is de afgelopen maanden flink aangepakt.

Bij de inwijding werden ook de vier ledlampen ontstoken die de toren in de schijnwerpers zetten, zodat hij in de wijde omgeving zichtbaar is.