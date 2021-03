Alle evenementen geschrapt tot en met 5 mei ,,Het is triest maar waar''

De besmettingscijfers zijn te hoog laten de 25 burgemeesters weten, die landelijk het Veiligheidsberaad vormen. Hierdoor is het niet mogelijk om Koningsdag en Bevrijdingsdag in groter verband te vieren. "Het is triest maar waar", aldus Kleinhuis.

5 mei lijkt nog ver weg, maar de aanvraag voor een evenement kost veel tijd. Daar is het te kort dag voor. Daarnaast zakken volgens Kleinhuis de besmettingscijfers gewoon niet. ,,De derde golf komt eraan.''

Buikpijn van

Het is volgens de directeur geen besluit dat met plezier genomen is. "Iedereen heeft hier buikpijn van. Want alle burgemeesters willen liever toestemming voor evenementen geven, maar ze moeten deze keuze wel maken." Dat wordt steeds lastiger, zegt Kleinhuis, want de coronaperiode duurt steeds langer en men vindt het zwaar.

Bron: Omrop Fryslân