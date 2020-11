Aldegea SWF verbonden door grote zoombingo

“As net mear fysiek kin, sykje wol nei in oare manier om de stilte te trochbrekken”, zo dacht de organisatie van de eerste professioneel georganiseerde Aldegeaster Zoombingo. Zo’n 250 inwoners van de drie-eenheid Oudega, Idzega en Sandfirden zat zaterdagavond in gezelschap van pakes of beppes, vrienden of eigen gezin voor de smart-tv of laptop gekluisterd voor een avondvullend programma via een livestream. Eerder die dag had men een feesttas ontvangen met lekkernijen uit o.a. de plaatselijke Doarpswinkel.

Om verbinding te zoeken werd de bewoners vooraf gevraagd om filmpjes aan te leveren met wat ze bezighield in deze tijd. Hier werd in grote mate gehoor aan gegeven met zo’n 40 bijdragen over klussen in coronatijd. Van tiktokjes van de jongste jeugd tot bijdragen over een coronaswitch, vakantie in coronatijd en natuurlijk mochten de persiflages op de persconferentie van MP Mark Rutte en bekende TV-programma’s als Kamp Koningsbrugge en woonprogramma’s ook niet ontbreken. Door de afwisselende presentatieduo’s werden alle dorpsnieuwtjes nog eens gedeeld zodat iedereen weer op de hoogte is van elkaars wel en wee. Al met al een geslaagde avond welke werd afgesloten met een digitale afterparty via zoom.



De opbrengst van de avond was bestemd voor MFC It Joo. Belangstellenden kunnen de avond hieronder terugkijken.