Akte2 onthult nieuw Cultuurmenu voor Harlingen en fris logo

SNEEK/Harlingen- Akte2 heeft woensdag 14 april het Cultuurmenu 2021-2022 voor de gemeente Harlingen onthuld. 'Kunst om de hoek' is de elfde uitgave van de jaarlijkse brochure met kunst- en cultuuraanbod voor alle basisscholen in de gemeente. Annemarie van der Reijden (hoofd Akte2) overhandigde in Harlingen het eerste exemplaar aan wethouder Erik de Groot. Bij de onthulling werd ook het nieuwe logo voor Akte2 gepresenteerd.

Akte2 is het cultuurbureau van Cultuur Kwartier Sneek en Seewyn Kunsteducatie. Het team stelt ieder jaar het Cultuurmenu voor de gemeente Harlingen samen, met steun van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Bij de totstandkoming is het cultuurnetwerk van Harlingen nauw betrokken. De kring bestaat uit zes scholen en achttien kunst- en cultuuraanbieders uit Harlingen en omgeving. Akte2 is beheerder van het cultuurnetwerk.

Lokale kunstenaars, basisscholen, culturele instellingen en Seewyn Kunsteducatie hebben voor het komende schooljaar een groot aantal programma’s ontwikkeld voor alle groepen in het basisonderwijs en hun leerkrachten. Het gaat om bijna vijftig pagina's met een gevarieerd aanbod aan onder meer muziek, dans, theater, taal, beeldende kunst en erfgoed.

Kunst om de Hoek

Presentatie Door de coronamaatregelen was de presentatie van 'Kunst om de Hoek' via een livestream te volgen. Struinend door straten en steegjes ontdekten medewerkers Piety Bouma en Aagje Bouwhuis van Akte2 met de kijker wat Harlingen voor kinderen te bieden heeft. Onderweg werden gesprekken gevoerd met aanbieders in het Cultuurmenu, waaronder keramiste Jet Twijnstra, Leonieke Scholten van Danswerk en Berni Dijkerman van Seewyn Kunsteducatie. Tot slot kreeg wethouder De Groot bij het expeditieschip Willem Barentsz het eerste exemplaar overhandigd.

Nieuw logo Het Cultuurmenu is de eerste officiële uitgave van Akte2 die is voorzien van haar nieuwe groene logo. Het beeldmerk maakt deel uit van een opgefriste huisstijl voor het in Sneek gevestigde cultuurbu-reau. Ook de website akte2.nl is in een nieuw jasje gestoken. Het ervaren en gedreven team van Akte2 maakt cultuurproducten op maat, van idee tot resultaat. Cultuurbureau Akte2 werkt met de twee afdelingen educatie en participatie samen en in opdracht van het primair en voortgezet onder-wijs, partners in het sociaal domein, bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren.

Annemarie van der Reijden (hoofd Akte2):

"Het is niet te geloven wat de aanbieders in deze coronatijd allemaal aan nieuwe dingen hebben bedacht. Kunst en cultuur is zo belangrijk voor de creatieve ontwikkeling van kinderen en kan juist in deze periode helpen om sterk, weerbaar en veerkrachtig te blijven."

Erik de Groot (wethouder gemeente Harlingen): "Opgroeien is voor de gemeente Harlingen een prominent thema. Dat begint bij de integrale kindcentra, de IKC'S. Daar willen we graag via kunst en cultuur een verbinding mee maken. Kunst en cultuur is voor de ontwikkeling van kinderen heel belangrijk. Maar niet iedereen komt er vanzelf mee in aanmerking. Dus het is goed om het via het Cultuurmenu aan te bieden."