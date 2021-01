Aftrap Fryske Boekewike 2021 live op televisie bij Omrop Fryslân

Hilda Talsma viert dit jaar haar 10-jarig schrijversjubileum en is gevraagd om het Friese kadoboek voor de Boekewike te schrijven, dat gratis aangeboden wordt bij de aankoop van een boek. In samenwerking met het CPNB wordt ook het nationale boekenweekgeschenk, dit jaar geschreven door Hanna Bervoets, uitgegeven in het Fries. Baukje Zijlstra verzorgde de vertaling.

Met de live-uitzending wil de organisatie aandacht vragen voor het Friese boek, om zo lezers en boekhandels in Fryslân tegemoet te komen. De aftrap van de Fryske Boekewike wordt georganiseerd door Boeken fan Fryslân, in samenwerking met Omrop Fryslân en culturele ontmoetingsplek De Westerkerk in Leeuwarden. De presentatie van de avond is in handen van Karen Bies. In verband met de coronamaatregelen zijn er dit jaar geen kaarten te krijgen voor de aftrap van de Fryske Boekewike.