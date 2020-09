Afsluiting laatste streekmarkt op de Flinkefarm

HEMELUM-Dit jaar eindigt het Streekmarkt seizoen voor de deelnemers op de Flinkefarm op 4 oktober. Van de 6 streekmarkten konden er maar 4 doorgaan, maar de eerste drie waren dan ook onovertroffen! De laatste sluiten we dit jaar af met livemuziek. We hopen op mooi weer, zodat we heerlijk kunnen genieten van een van de laatste dagen buiten.