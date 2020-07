Afsluitende motorrit voor culturele soap Keek op de week

Kijkers van Kwartier TV werden opgeroepen om een poster van Keek op de week zichtbaar aan het raam te hangen. Met twee eigengebakken cakes togen de hoofdrolspelers gisteren op pad. Mevrouw Zandstra, bewoonster van het Bonifatiushuis uit Sneek was als eerste de gelukkige. Zij zat juist met enkele goede vrienden aan de koffie toen de bel ging en Heabeltsje voor de deur bleek te staan. “Alle negentien voorstellingen van de Bonte Sneeker Avend heb ik gezien, en nu kijken we samen de soap. Het is altijd over de top, geweldig!”. José Talman uit Bolsward werd vervolgens blij verrast. Ook zij had de poster aan het raam hangen. “Heabeltsje is een geweldige grand dame van de Sneeker cultuur. Om haar op de koffie te hebben is werkelijk een eer.”

Kwartier TV presenteert: Keek op de week is een initiatief van Cultuur Kwartier Sneek (CKS) in samenwerking met de Bonte Sneeker Avend (BSA). De soap is bedoeld om in coronatijd de inwoners van Súdwest-Frysân te trakteren op een wekelijkse dosis cultuur. In het programma worden Heabeltsje de Jong en andere bewoners van de Steenklip gevolgd in coronatijd, wordt er wekelijks ingespeeld op de actualiteit door middel van persconferenties door Buma en onderzoekt de 11-jarige reporter Wouter van der Werf cultuur in coronatijd in Súdwest-Fryslân.

Meer informatie en alle afleveringen zijn te bekijken via www.theatersneek.nl/keekopdeweek.