Afsluitdijk Wadden Center vanaf 15 juli weer open

De impact van de maatregelen als gevolg van de corona-crisis is groot voor het AWC. Een gevolg is dat het centrum minder bezoekers kan ontvangen dan onder normale omstandigheden mogelijk is.

Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk VOF, de exploitant van het AWC, heeft de consequenties voor de bedrijfsvoering voorgelegd aan de provincie. Beide partijen zijn daarover in gesprek gegaan.

Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder is blij dat het AWC weer open gaat: “Het móét ook gewoon open zijn. Het AWC is een mooie en belangrijke attractie in Fryslân die, zo is de eerste jaren gebleken, veel bezoekers trekt. En uiteraard behoort dit beleefcentrum er dan ook ‘kreas’ bij te staan.’’

Ook exploitanten Theo op de Hoek en Anneke Leemburg zijn tevreden. “Nei moannen kinne wy einlings wer ûndernimme. Mar wy ha net stilstien de ôfrûne tiid. De eksposysje hat in upgrade hân en de horeka is ynrjochte op de koronamaatregels. De kommende dagen sille wy it gebou oant yn ‘e puntsjes tariede op ‘e iepening’’, zegt Leemburg.