Advendo zoekt nieuwe leden!

SNEEK-Heb je altijd al bij een gave club muziek willen maken of willen dansen? Dan is nu je kans!

Advendo is op zoekt naar nieuwe leden die kunnen starten in de AMV (Algemene Muzikale Vorming) of ADV (Algemene Dansante Vorming).

Neem contact op met j.c@advendo.nl om je aan te melden of om meer informatie te krijgen of kijk op www.advendo.nl voor meer informatie!