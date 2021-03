Advendo is vandaag jarig: 75 jaar!

“Vanaf 1 januari 2021 hebben we in 75 dagen afgeteld naar vandaag. We hebben jullie in beeld en geluid deelgenoot gemaakt van de grote verscheidenheid aan optredens en gebeurtenissen van onze vereniging. En dat was slechts een fractie van alles wat onze vereniging uniek maakt. Advendo is in alles anders! Maar nu is het tijd voor een feestje. Zodra het weer is toegestaan vieren we het feestje graag samen met jullie allemaal. We kunnen niet wachten om weer knallende en spetterende optredens voor jullie te verzorgen. Voor nu zijn felicitaties welkom in de comments”, laat woordvoeder Johan van Delden weten.

Van harte proficiat van onze kant!