Advendo 75 jaar!

De jubilerende vereniging doet een oproep aan (oud-)leden om herinneringen, foto’s, filmpjes, verhalen etc. op te sturen naar advendo75@advendo.nl

Deze herinneringen zullen vervolgens de eerste 75 dagen van 2021 op https://www.facebook.com/AdvendoSneek worden gepubliceerd. Na de eerste 75 dagen in 2021 is het namelijk 16 maart. En dat is de datum waarop in 1946 de oprichtingsvergadering van Advendo was onder leiding van de eerste voorzitter de heer Klaibeda.