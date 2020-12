Actie ‘Sneek foar de wyn’ van Juniorkamer Sneek loopt als een tierelier

Dat proefpakket bestaat uit een selectie kwaliteitswijnen afkomstig van Weduwe Joustra, met daarbij ook een wijn uit het Hou Fol programma. Verder bijpassende lekkere culinaire hapjes, een stukje uitleg over het project MUZT wat we met de opbrengst van dit project willen steunen en dan nog wat informatie over de horeca die hun afhaalmenu’s voor de kerstdagen presenteren.”

Degenen die het PROEFpakket gekocht kunnen vanavond meedoen aan een onlinewijnproefshow met live entertainment ‘Sneek foar de Wyn’. Dat programma is een online stream in samenwerking met Bram Nauta en Robert Kliphuis van De Sneeker Slach. Meer info: www.sneekfoardewyn.nl

De voorbereidingen van het programma waren vanmiddag al volop aan de gang in de foyer van Theater Sneek.