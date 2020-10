Aandacht voor initiatieven van de horeca in Súdwest-Fryslân

Omtinken voor alle horecaondernemers

Veel horecaondernemers zijn lid van VVV Waterland van Friesland, omdat horeca in Zuidwest Friesland veel belang heeft bij het toerisme in de regio. “Normaal staan ook alleen deze leden op de site van VVV Waterland van Friesland,” aldus directeur Floriaan Zwart. “Maar vanwege de coronacrisis gaan we nu maximale aandacht geven aan alle horecazaken in Zuidwest Friesland met bezorg- en afhaal initiatieven. Dit doen we met de campagne ‘omtinken’, het Friese woord voor aandacht. We richten ons hierbij niet alleen op toeristen, maar vooral op de inwoners van Zuidwest Friesland.”

Samen met Ying Media

Ying media is mediapartner van VVV Waterland van Friesland en had ook al bij de vorige lockdown veel aandacht voor alle getroffen ondernemers. “We staan dagelijks in nauw contact met veel ondernemers in Zuidwest Friesland en de verhalen raken ons diep,” geeft Marianne Bouwman van Ying Media aan. “Via deze weg kunnen we iets doen, wat we tijdens de vorige ‘lockdown’ ook hebben gedaan. De samenwerking die we al hebben met VVV Waterland van Friesland zetten we nu door voor deze ‘omtinken’ actie zodat we nog meer mensen bereiken.

Meld nu uw horeca-initiatief aan

Initiatieven rondom bezorgen en afhalen worden geplaatst op alle websites van VVV Waterland van Friesland, GrootSneek, GrootdeFryskeMarren en GrootBolsward-IJsselmeerkust. Samen goed voor 650.000 pagina weergaven per maand. Ook worden er initiatieven doorgeplaatst in de kranten van Ying Media en op de social mediakanalen van beide partijen. Alle horecaondernemers kunnen hun initiatief inclusief passende foto mailen naar info@waterlandvanfriesland.nl

Over VVV Waterland van Friesland

VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zeventien VVV-locaties. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Een groot aantal recreatieve bedrijven is actief aangehaakt bij VVV Waterland van Friesland om Zuidwest Friesland verder op de kaart te zetten.

Over Ying Media

Ying Media is een onafhankelijk bedrijf gericht op het rendabel uitgeven en exploiteren van kwalitatieve multimediale magazines, tijdschriften en kranten. Deze worden in de markt gezet om zo volop toegevoegde waarde te bieden aan de lezers. De titels van Ying media zijn gericht op de regio, sport, recreatie & toerisme die een professionele uitstraling hebben inspireren en informeren.