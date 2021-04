75 jaar Advendo Sneek: Echt in álles anders

SNEEK - Op 16 maart van dit jaar was het 75 jaar geleden dat in Sneek Muziekvereniging Advendo opgericht werd. Advendo is jarig en dat willen ze weten ook! Bennie Hoogstra en Johan van Delden vertellen over de hoogte- en dieptepunten in de geschiedenis van Advendo en over het DNA van de vereniging. Over feestelijkheden en toekomstplannen. Ze zijn absoluut van plan de honderd jaar aan te tikken.

Bennie Hoogstra is als tambour-maître jarenlang het gezicht geweest van Advendo. “Hij liep letterlijk voorop en als we een taptoe-terrein opstapten, dan juichten de mensen al, omdat Bennie binnenkwam”, vertelt Johan van Delden. Johan is een lange periode lid geweest en kwam daarna als manager en later als voorzitter in het bestuur terecht. Boegbeeld zijn van een organisatie betekent verantwoordelijkheid dragen, volgens hem. “Ja, er komt meer op je af dan op andere mensen. We hebben thuis altijd alle ruimte gekregen. Advendo bepaalde de agenda van je privéleven. Het ging altijd voor. Het optreden-seizoen bepaalde of je een weekend vrij had. Als er een repetitie is, dan ben je er allemaal. Dan helpt het als je vrouw en kinderen hetzelfde voor ogen hebben.”

Eén grote familie

Johan van Delden: “Ik ervaar Advendo als één grote familie waar iedereen welkom is. En als je bij de familie hoort, dan blijft dat zo. Er zijn mensen van toen, die elkaar nog steeds spreken. Er zijn hechte vriendengroepen en relaties ontstaan.”

Bennie Hoogstra: “Ik heb mijn eigen kinderen nooit gezegd: ‘Je moet!’, maar alle drie zijn lid geworden. Heel vaak werkt het zo, je hoeft ze niet te pushen. Jeugd wordt met open armen ontvangen en krijgt de begeleiding die ze nodig hebben. We zijn gezegend met 330 leden, dat is al jaren redelijk stabiel. Hard werken zit in ons DNA; we maken leuke producten, maar we willen minstens zo graag plezier maken. Daar is altijd aandacht voor. We organiseren veel dingen, zeker voor de jeugd, om het leuk te houden. De kampweek is een klassieker, de feestavonden zijn legendarisch. Altijd rond een thema, dat kan van alles zijn: Romeinen, piraten, Rock & Roll. Iedereen is dan verkleed, want dan is iedereen gelijk.

Van KLM tot Rudi Carrell

We hebben altijd geprobeerd om voorop te lopen. Wij challengen elkaar. Wij waren het eerste tamboer- en pijperkorps in Friesland. Wij waren de eersten die een LP en CD uitbrachten; wij waren de eersten die digitaal gingen. We worden veel gevraagd voor TV-opnames of grote openingen, omdat we zo flexibel zijn. Toen KLM honderd jaar bestond, hebben we hun feest met genodigden muzikaal opgeluisterd. We waren bij de opening van het Rijksmuseum en bij de show van Frans Molenaar die vijf maal uniformen voor ons had ontworpen. We waren bij Mies Bouwman en bij Rudi Carrell in Duitsland.

Eén brok emotie

Bennie kan nog steeds niet met droge ogen naar het Wereld Muziek Concours (WMC) van 1997 in Kerkrade kijken. “Dat is de Olympische Spelen voor de muziekwereld. Het is één brok emotie. Je werkt er zo lang naar toe. We spelen altijd de laatste dag in een stadion vol muziekliefhebbers. Het is onbeschrijflijk wat er dan over je heen komt. Ze staan te klappen en te schreeuwen. Als je dat dan hoort en ziet…” Johan: “Een andere keer, net toen we op moesten, barstte er een enorme bui, inclusief wind los. De muziek verwaaide en met windkracht zeven hadden we die grote kolbakken op. We stonden helemaal scheef, maar we gingen door. Wat er dan met het publiek gebeurt...

Elk WMC heeft wel zo’n speciaal moment. We zijn van de gimmicks, leuke dingen doen. De instrumenten neerleggen, de kolbakken op en af doen, een dansje doen. Dat wordt dan bedacht door de geniale creatieve geesten van Advendo. Uren aan repetitietijd zitten erin in. ‘Dat zal Advendo ook niet zijn’, zegt het publiek dan.”

Top drie

In haar 75-jarig bestaan heeft Advendo zoveel meegemaakt, dat het ondoenlijk is alles te benoemen. Johan: “Wat in ieder geval in de top drie kan zijn de twee avonden met Armin van Buren in 2016 in een volle Arena.” Via Jos Thie, waarmee Advendo in 1995 al het grote ‘Abe theaterspektakel’ in het voetbalstadion van Heerenveen had gedaan, kreeg Advendo een grote rol in de show. “Op YouTube zie je hoe de blazers in een harnas via een kabel uit de lucht komen met zestigduizend mensen in het stadion. Er is geen vereniging in Nederland die dat kan!” Bennie: “We zijn ook bij het huwelijk van Willem Alexander en Maxima geweest. Dat was een gigasucces. We hadden de show precies uitgemeten en het kwam helemaal uit!”

Ook zijn de mannen blij met de investering in de danstak van Advendo. “Vroeger in de hoogtijdagen had je de majorettes. Op een gegeven moment ontstond een kentering. Wat gaan we doen? Gaan we afscheid nemen of in een volle bak investeren? We hebben goede en pittige discussies gevoerd en besloten: we gaan ervoor. Maar dan op hetzelfde niveau en dezelfde kwaliteit en instructie als de rest van de vereniging . We zijn blij dat we het zo gedaan hebben. De Showgirls doen goed mee in het wedstrijdcircuit en ze zijn een volwaardig onderdeel van de vereniging.

Natuurlijk hebben we ook mindere perioden meegemaakt. De branden in 1974 en 1976 hebben veel gedaan. Op jonge leeftijd is dirigent Theo van der Kamp overleden. Vorig jaar overleed Marc Brinkhuis. Hij was een supermens in muziek en show. Hij dacht Advendo. Hij was geniaal in shows bedenken. Er is maar één die dat figuur begrijpt en dat is Marc zeiden we dan.”

Feest met de inwoners delen

“We hadden voor dit jaar ècht veel mooie dingen op de planning staan. Die gebeuren nu online. We zijn 1 januari begonnen om elke dag iets op social media te posten over ons rijke verleden. Precies 75 dagen na 1 januari is het 16 maart. We hebben een jubileumboek op Facebook, waar iedereen zijn ervaring en anekdotes kan delen. Dat slaat enorm aan. Ook hebben we een pubquiz georganiseerd met vragen uit de historie van Advendo. We zitten nog vol plannen, maar wat mag? We willen ons feest graag met de inwoners delen. We doen het immers voor het publiek. Het idee is om in juni ‘Ut Sneek’ naar twee dagen te trekken. Dan willen we het allergrootste jeugdkorps creëren dat er ooit is geweest. Ook willen we een theaterstuk maken, waarvan Bouke Oldenhof de tekst schrijft en Wiesje Jansma de regie doet.

We gaan de honderd jaar aantikken en gaan gewoon door met wat we doen. We blijven het DNA verdedigen; we blijven vernieuwen, dingen anders doen dan anderen. We zien dat andere verenigingen omvallen. Daarom zijn we scherp op de aanwas van ‘jonkies’ en op zorgen we dat ze erbij blijven. We verplaatsen ons altijd in de jeugd. Ze hebben inspraak in de muziek, mogen zelf muziek indienen.

Bij Advendo is alles echt anders.

Weetjes

Frans Molenaar heeft vijf uniformen voor Advendo ontworpen. In 1974, 1978, 1983, 1988 en in 2003.

Advendo deed in 1966 voor het eerst mee aan het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade. Daarna in 1985, 1989, 1993, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013 en 2017. De eerste keer dat Advendo meedeed was 1966.

Tekst: Riemie van Dijk

Foto’s: Britt van Delden, Bente Vallinga