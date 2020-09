7 zussen dekens bij DEVO Sneek

SNEEK-Miljoenen vrouwen wereldwijd lezen de populaire boekenserie De Zeven Zussen. Het is echter nog even wachten op deel zeven, dat naar zeggen van schrijfster Lucinda Riley in het voorjaar van 2021 verschijnt.

Sneker ontwerpsters Akkelien Smink (de Breimeisjes) en Wietske Meindertsma (Liefgehaakt) maakten een deken om de prachtige verhalen van de zussen in te verwerken. De Zeven Zussen boeken gaan steeds over één van de zussen die samen opgroeien met hun adoptievader in Zwitserland, aan de rand van het meer van Genève. Zij gaan op zoek naar hun roots. Het blijkt dat zij overal ter wereld vandaan komen.

De 7 zussen deken bestaat uit stroken, voor iedere zus één deel

Voor iedereen die wacht op het zevende boek en de deken ook wil maken, kan dat binnenkort want het patroon verschijnt volgende week woensdag 16 september online. Je kunt de deken breien of haken. Een zevende gedeelte van het patroon verschijnt nog nadat dat boek is uitgebracht.

Ben je nieuwsgierig naar de dekens? Kom dan naar de 7 zussen dekens kijken bij DEVO Sneek; daar worden ze tentoongesteld en ze zijn daar tot en met 25 september te bewonderen.

Foto: Age Meijer / Fryskfoto