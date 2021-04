35ste Friese Ballonfeesten verplaatst naar 2022

JOURE - De 35ste editie van de Friese Ballonfeesten in Joure is voor het tweede jaar op rij verplaatst.

Vanwege de geldende maatregelen heeft de organisatie de moeilijke beslissing genomen om het vijfdaagse festijn niet door te laten gaan. De Friese Ballonfeesten stonden van 14 tot en met 18 juli gepland.

Voorzitter van de Friese Ballonfeesten Herman Kleinsmit licht het weloverwogen besluit toe: “Zetten we door, cancelen of verzetten we de Friese Ballonfeesten? Deze vraag heeft ons afgelopen tijd continu bezig gehouden. We laten ons niet zo snel gek maken. Maar met alle onzekerheden die er nog zijn en deelnemers afkomstig uit heel Europa, is het organisatorisch niet mogelijk een volwaardig evenement op de geplande datum voort te zetten. We verplaatsen de 35ste Friese Ballonfeesten daarom naar 20 t/m 24 juli 2022.”

In 2019 was het festival voor het eerst gratis te bezoeken. Het publiek wist de Nutsbaan in Joure massaal te vinden: tweemaal moest een bezoekersstop worden ingelast.