33e Gaasterlandse Natuurweek: Herfstvakantie vol vertier in de natuur

Oudemir dum – Wandelexcursies, paddenstoelen, kruidenwandeling, kinderactiviteiten, een Beach Clean Up, een klankbeleving in de natuur, de Gaasterlandse Natuurweek heeft het allemaal! Bezoekerscentrum Mar en Klif, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Vereniging Natuurmonumenten, Gaasterlân Natuerlân en IVN Súdwesthoeke nodigen je van harte uit!

Naast ‘Duurzaamheid’ is het thema van de 33e Gaasterlandse Natuurweek ‘De natuur in geuren en kleuren’. Kom genieten van de oogverblindende kleurenpracht van de herfst in Gaasterland. Het seizoen bij uitstek van geuren en kleuren! Bomen kleuren van groen naar geel, rood en paars. Paddenstoelen, eikels, kastanjes, varens en mos kleuren en geuren de ondergrond. Trek een warme jas aan, zet je zintuigen op scherp en beleef buiten.

Ondanks het feit dat een aantal activiteiten, waaronder de Groene Markt en de Nacht van de Nacht, i.v.m. coronamaatregelen geen doorgang kunnen vinden hebben we toch een prachtig programma samen kunnen stellen vol activiteiten in én over de natuur. Nieuw: naast een groot aantal ‘buiten’ activiteiten staan er ook diverse online-elementen op het programma!

Een greep uit de activiteiten voor volwassenen: Paddenstoelenexcursies met kenner Gosse Haga, excursie ‘Kleuren en geuren in het Lycklamabos’ met een gids van Natuurmonumenten, online-excursies van It Fryske Gea o.a. door het Rijsterbos, klankbeleving met Angela bij de Wyldemerk i.s.m. Staatsbosbeheer en een kruidenwandeling met de kruidenvakvrouw van Eyra’s Kruidentuin.

Leuk voor het hele gezin: Beach Clean Up bij het Oudemirdumer Klif o.l.v. Natuurmonumenten. Dit beschermde natuurgebied is normaal gesproken niet toegankelijk. De kans dus om de handen uit de mouwen te steken en tegelijkertijd een bijzonder natuurgebied aan het IJsselmeer te ontdekken.

Voor kinderen: Expeditie Waterbeestjes bij de slottuin en de online-buiten-doe-opdracht ‘Maak een afval regenboog’ o.l.v. It Fryske Gea, een IVN Kinderactiviteit, vrolijke Kabouterdag in bos Elfbergen i.s.m. Staatsbosbeheer en Bezoekerscentrum Mar & Klif, een interactieve-online boswachterschallenge ‘Word boswachter van OERRR’ door ING en Natuurmonumenten, en Staatsbosbeheer organiseert een speurtocht in de natuur en de spelmiddag ‘Ren je kleur’ in bos Elfbergen.

Kortom een week vol avontuurlijke en educatieve activiteiten in en over de natuur!

Voor alle activiteiten geldt dat opgave noodzakelijk is en deelnemers wordt dringend verzocht de RIVM maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus na te leven.

De Gaasterlandse Natuurweek is een week vol leuke, groene, sportieve, creatieve en duurzame activiteiten, georganiseerd door een unieke samenwerking van de verschillende natuur gerelateerde organisaties in de regio: Bezoekerscentrum Mar en Klif, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Stichting Gaasterlân Natuerlân en IVN Súdwesthoeke. De Gaasterlandse Natuurweek is tevens de Duurzaamheidsweek van de gemeente De Fryske Marren en wordt dan ook mede mogelijk gemaakt door financiële steun van de gemeente DFM.

Het gehele programma van de Gaasterlandse Natuurweek, compleet met aanvullende informatie zoals locaties, aanvangstijden en opgavemogelijkheden, is te vinden op www.gaasterlandsenatuurweek.nl.