23.500 euro van Kickstart Cultuurfonds voor Nationaal Modelspoor Museum

JOURE - Het Kickstart Cultuurfonds doneert ruim 1,7 miljoen euro aan 48 musea in Nederland. In Friesland gaat het om zeven musea die steun ontvangen. Het Nationaal Modelspoor Museum is daar één van. Zij krijgen 23.500 euro. Ook het Fries Scheepvaartmuseum krijgt een bijdrage. De beide musea gebruiken de donatie in verband met coronamaatregelen.