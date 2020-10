100-jarige Woudagemaal drie dagen onder stoom

LEMMER - IJs en weder dienende brengt Wetterskip Fryslân het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer drie dagen onder stoom. Belangstellenden zijn welkom van dinsdag 13 tot en met donderdag 15 oktober 2020 tussen 11.00 en 17.00 uur in het grootste stoomgemaal ter wereld dat nog in functie is. Een unieke kans om het 100-jarige UNESCO Werelderfgoed in werking te bekijken. Bezoek is alleen mogelijk via online reservering.

Het stoomgemaal uit 1920 is eigendom van Wetterskip Fryslân. Tot op de dag van vandaag heeft het gemaal een belangrijke functie in het waterbeheer. Bij extreem hoogwater zorgt het nog steeds voor droge voeten in Fryslân. Koningin Wilhelmina opende het Woudagemaal honderd jaar geleden, op 7 oktober 1920. Sindsdien pompt het gemaal het overtollige water vanuit Fryslân in de Zuiderzee, later het IJsselmeer. In 1966 kreeg het Woudagemaal versterking van het elektrische Hooglandgemaal in Stavoren.



Opleiden machinisten en stokers

Wetterskip Fryslân brengt het Ir. D.F. Woudagemaal jaarlijks twee keer onder stoom om het bedienende personeel in de praktijk op te leiden en zo de bedrijfsvoering van het stoomgemaal te kunnen garanderen.



Nieuwe beleving

De onlangs geopende nieuwe beleving van het Ir. D.F. Woudagemaal maakt een bezoek nu extra de moeite waard. De vernieuwde expositie in het bezoekerscentrum vertelt het verhaal van het Friese waterbeheer en de gevolgen van de klimaatverandering. Met de virtuele tour beleven bezoekers het Woudagemaal in 360 graden.



Het gemaal heeft een nieuwe entree met winkel en VVV-informatiepunt. En via de nieuwe wandelroute over een natuurpad genieten bezoekers van het uitzicht vanaf de IJsselmeerdijk. Met behulp van de nieuwe multimediatour ontdekken bezoekers meer over het Woudagemaal en de omgeving.



Ticket reserveren

Door de coronamaatregelen kunnen bezoekers het bezoekerscentrum en het UNESCO Werelderfgoed Woudagemaal alleen bezoeken door vooraf online een ticket te bestellen voor een gewenste datum en starttijd. De online ticketverkoop heeft tijdvakken met een beperkt aantal bezoekers. Per tijdvak kunnen zich maximaal 36 personen aanmelden.



Parkeren en dragen mondkapje verplicht

Bezoekers kunnen hun auto en fiets parkeren op het parkeerterrein aan het begin van de laan (aan de N359 tussen Balk en Lemmer) naar het gemaal. Tijdens het bezoek aan de binnenruimtes is het dragen van een mondkapje verplicht.