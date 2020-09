100-jarige muziekvereniging Euphonia Wommels ontvangt Koninklijke Erepenning

WOMMELS-Het jaar 2020 begon met diverse plannen om het 100-jarig jubileum van de muziekvereniging te vieren. Toen corona zijn intrede deed in maart en deze plannen in duigen vielen, heeft het bestuur besloten een jubileumreceptie te organiseren op zaterdag 19 september. Deze receptie was bedoeld als cadeau voor alle leden van de vereniging en daarmee een waardige viering van het 100-jarig jubileum.

Tijdens deze feestelijke avond had burgemeester Jannewietske de Vries van gemeente Súdwest-Fryslân een grote verrassing voor de vereniging. Zij mocht uit naam van de Koning een Koninklijke Erepenning uitreiken aan voorzitter Jan Bootsma. Het ontvangen van de Erepenning was een grote eer voor de honderdjarige vereniging. De erepenning voelde voor het bestuur als een erkenning voor het cultureel-sociaal-maatschappelijk betrokken zijn in het dorp alsmede voor het streven naar goede prestaties op concoursen en wedstrijden.

Een ander hoogtepunt was de uitreiking van het jubileumboek ‘100 jier muzyk yn Wommels’. Er waren diverse verrassingen voor de leden. Zo kreeg ieder lid een jubileumspeldje en waren er diverse jubilarissen aan te wijzen. De avond werd muzikaal omlijst door 3 verschillende muzikale acts van hoog niveau (waaronder trombonist Rommert Groenhof van het Radio Filharmonisch Orkest).

De vereniging, opgericht op 21 september 1920 als fanfare, werd in 1953 uitgebreid met een zelfstandige drumband en in 1988 met majorettes. In 1987 werd de fanfare omgevormd tot harmonieorkest en in 2007 hebben de majorettes de overstap gemaakt naar Colorguard. De harmonie speelt sinds 2009 in de 1e divisie en staat thans onder leiding van Arnold Span. De Melody & Percussion Band en de jeugdband 2WHOM staan onder leiding van Daniël Schrijver en de Colorguards worden geleid door Janna-Wybrich Wagenaar. Het jubileumboek is vanaf nu te bestellen via de website www.euphonia.nl.