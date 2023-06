Cultuurdebat Súdwest-Fryslân

SNEEK- Ga jij met de gemeentevertegenwoordigers in gesprek over cultuur

Programma:

15.00 uur: Inloop. De koffie en thee staat voor je klaar!

15.30 uur Aftrap programma; met o.a. presentatie enquêteresultaten

16.00 – 17.20 uur: In gesprek! Hoe kijk jij aan tegen de ambities voor cultuur in Súdwest-Fryslân? En waar zien de professionals verbeterpunten? Wat is jouw droom voor cultuur in Súdwest-Fryslân?

17.20 uur: Poëtische afsluiting

17.30 uur: Tijd voor de borrel!

Jij komt toch ook? Meld je aan via info@cultuurpleinswf.nl

Misschien weet je het nog of was je er zelfs bij: in 2017 organiseerde de gemeente Súdwest-Fryslân een Cultuurtop. Deze bijeenkomst was het startpunt voor het maken van nieuw cultuurbeleid, in samenwerking met inwoners, instellingen en organisaties.

Vier ambities

De organisatie stelde vier ambities samen waar ze de afgelopen vier jaar aan hebben gewerkt:

Instellingen, organisaties en inwoners werken samen aan cultuur.

Er is verspreid over de hele gemeente een divers cultuuraanbod.

Iedereen doet mee aan cultuur.

Cultuureducatie is bereikbaar voor iedereen en verankerd in het onderwijs.

Interactief

Hoe staat het nu met cultuur in Súdwest-Fryslân? Waar gaat het goed en wat kan er beter? Hierover gaan we met jou én een panel van professionals in gesprek. Voor het interactieve onderdeel gebruiken we de tool Mentimeter. Neem dus een opgeladen telefoon of tablet mee. Uiteraard staan wij paraat om jou te helpen als dit nodig is.

Resultaten enquête

In april heeft de gemeente inwoners gevraagd wat zij van cultuur in Súdwest-Fryslân vinden. Ben je benieuwd wat er uit de enquête is gekomen? Ook dan is de bijeenkomst op 30 juni dé plek om te zijn. De organisatoren nemen je namelijk mee in de belangrijkste resultaten.

In gesprek

Met elkaar in gesprek gaan is het doel van deze middag. Zodat er daarna een nieuw cultuurbeleid kan worden vormgegeven.

Deze themabijeenkomst wordt georganiseerd door gemeente Súdwest-Fryslân in samenwerking met Cultuurplein Súdwest-Fryslân.