Culturele traktatie: gratis naar het museum in de gehele maand november

SNEEK- De maand november belooft in Zuidwest Friesland één grote culturele traktatie te worden. Dan vindt namelijk de eerste Open Museum Maand plaats. Liefst vijftien musea openen van 1 tot en met 30 november gratis hun deuren voor inwoners én toeristen die in Friesland overnachten. Het enige dat je als bezoeker moet doen, is een waardebon downloaden, invullen en inleveren bij het bezoek. Het goede nieuws: dat mag onbeperkt en je kunt ook nog eens goedkoper met het openbaar vervoer ernaartoe reizen. Of volg een van de speciale routes met de auto, wandelend of fietsend.

Met de unieke Open Museum Maand willen VVV Waterland van Friesland en de deelnemende musea mensen inspireren om eens dieper te duiken in de kunst, cultuur én natuur van Zuidwest Friesland. “Elk museum heeft zijn eigen, unieke verhaal te vertellen”, zegt Hester Postma, directeur van het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. “In ons museum dompel je je bijvoorbeeld onder in de historie van de Friese wateren.” Postma vertelt dat haar museum graag meedoet aan de Open Museum Maand. “Museumbezoek en cultuur zijn voor iedereen bedoeld, maar het is niet voor iedereen vanzelfsprekend of direct toegankelijk. Daarom hopen we dat we met deze speciale maand veel mensen over de vloer krijgen. Op deze manier bereiken we een breder publiek.”

Veel te ontdekken

In Zuidwest Friesland openen in november in totaal vijftien musea hun deuren. Hieronder zitten ook culturele instellingen die normaal gesproken in deze maand zijn gesloten, zoals Stichting Museum en Werkplaats Houtstad IJlst. “Voor ons is dit een mooie manier om ons eigen seizoen én het toeristenseizoen van Waterland van Friesland te verlengen”, aldus Piet Hoogeveen, voorzitter van de stichting. “We laten hiermee zien dat Zuidwest Friesland ook buiten het zomerseizoen veel te bieden heeft. Het draait in onze regio niet alleen om watersport. Juist op cultureel gebied valt er hier genoeg te ontdekken.” Ook Museum It Tsiispakhûs doet om die reden mee. “We nemen de bezoekers deze herfst graag mee naar de tijd van boter en kaasmaken op de boerderij”, zegt voorzitter Harry van Putten. “Op dit moment hebben we de expositie ‘Hulde aan de koe’. Zij is natuurlijk de hoofdrolspeelster in ons verhaal. Wij kijken uit naar een groot aantal bezoekers!”

Zo vaak als je wilt naar het museum

Inwoners en toeristen die overnachten in Zuidwest Friesland, kunnen via museummaand.frl een waardebon downloaden. Door deze in te vullen en in te leveren bij het museum dat wordt bezocht, krijgen zij gratis toegang. Het aantal waardebonnen is onbeperkt. Je kunt daarmee dus in november ook alle vijftien musea bezoeken, zelfs meerdere malen voor wie de smaak de pakken heeft. De deelnemers zijn: het Afsluitdijk Wadden Center, Bezoekerscentrum Mar & Klif, Cultuurhistorisch Centrum De Tiid, Eerste Friese Schaatsmuseum, Fries Scheepvaart Museum, Nationaal Modelspoor Museum, Ir. D.F. Woudagemaal, Jopie Huisman Museum, Kazemattenmuseum, Museum Warkums Erfskip, Museum en werkplaats Houtstad IJlst, Museum Hindeloopen, Museum It Tsiispakhûs, Museum Joure en Museum Sloten

Bus- en treinactie én speciale routes

De musea zijn tijdens de Open Museum Maand met de (elektrische) auto of met het openbaar vervoer te bezoeken. Samen met Arriva heeft VVV Waterland van Friesland een speciale actie. Voor slechts 9,95 euro per persoon kun je met de Arriva-bus of -trein op museumtoer. Kinderen tot en met 11 jaar reizen gratis met een volwassene mee (18 jaar en ouder). Met mooi weer kun je natuurlijk ook wandelen of fietsen naar een museum. “Daarom hebben we fietsroutes, een wandelroute en een autoroute ontwikkeld langs de musea”, vertelt Grietje Hoekstra van VVV Waterland van Friesland. “Want de Museumtoer is bedoeld om te genieten door je te verdiepen in kunst, cultuur én natuur.” Kijk voor meer informatie op museummaand.frl .

Meer museumbezoek

Vooruitlopend op de Open Museum Maand heeft VVV Waterland van Friesland in juni dit jaar vier bustours gereden langs de deelnemende musea. Ondernemers van overnachtingsplekken in Zuidwest Friesland en hun receptiemedewerkers konden zo zelf de musea bezoeken en hun gasten nog beter adviseren en inspireren. “Afgelopen zomer leken de bustours al hun effect te hebben”, aldus Grietje. “De vijftien deelnemende musea trokken 19 procent meer bezoekers dan in 2022. Daarbij waren het Fries Scheepvaart Museum en het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek uitschieters, met respectievelijk 47 en 35 procent meer bezoekers. Mogelijk heeft ook het weer daaraan bijgedragen.” VVV Waterland van Friesland hoopt dat ook in november de bezoekersaantallen hoger liggen dan in dezelfde maand van 2022.

Over VVV Waterland van Friesland



VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zestien VVV-locaties en achttien informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Ongeveer 900 ondernemers zijn lid van VVV Waterland van Friesland. De VVV verbindt deze ondernemers met elkaar in één krachtige netwerkorganisatie.