Culturele Honderddaagse Arcadia maakt programma bekend

LEEUWARDEN – Na Leeuwarden-Fryslân 2018, Culturele Hoofdstad van Europa komt Fryslân nu met Arcadia. Vandaag werd het programma van de eerste editie van deze culturele honderddaagse bekendgemaakt. Van 6 mei tot en met 14 augustus 2022 staat Fryslân in het teken van een van de grootste culturele evenementen van Nederland dit jaar. Honderd dagen lang meer dan honderd exposities, voorstellingen en mienskipsprojecten van zowel lokale als (inter)nationale makers. Arcadia verwacht deze editie zeker 750.000 bezoeken. Een groot deel van het programma vindt buiten plaats en is gratis bij te wonen. De honderddaagse wordt georganiseerd door de stichting die ook Leeuwarden-Fryslân 2018, Culturele Hoofdstad van Europa presenteerde.

Programma

Arcadia zet een breed artistiek programma neer met een grote diversiteit aan onderdelen. Zo genieten bezoekers van beeldende kunst, podiumkunst, land-art, gespreksprogramma’s, dans en literatuur, maar ook van sociale en culturele programma’s die bedacht en gemaakt zijn door de Friese mienskip. Speciaal voor Arcadia is veel nieuw werk gemaakt. Zoals Bosk, een bos dat zich langzaam beweegt door de binnenstad van Leeuwarden en Paradys, waarvoor kunstenaars uit alle hoeken van de wereld naar Parklandschap Oranjewoud komen om ons idee van ‘het paradijs’ te bevragen. Sommige projecten zijn de gehele looptijd van Arcadia te zien zoals het wandelende bos Bosk en de tentoonstelling Paradys, andere projecten zijn slechts enkele keren te zien. PAFFF bijvoorbeeld, een nieuw kleurrijk podiumkunstenfestival met veel internationale makers.

Nieuwe perspectieven in Arcadia

Welke wereld laten we na aan de generaties die na ons komen? Arcadia biedt 100 dagen lang een podium aan kunstenaars en cultuurmakers. Centraal hierbij staat het thema ‘voorouderschap’. Want in een tijdperk van verandering (of beter: 'in een verandering van tijdperk' - hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans) zijn het juist kunstenaars, cultuurmakers en designers die ons nieuwe perspectieven op de toekomst aanreiken, doorkijkjes bieden en ons anders laten kijken.

Partners

Het programma wordt mede gevormd door bijdragen van vele culturele organisaties, onderwijsinstellingen, bedrijven en de Friese mienskip. Daarnaast wordt het mede mogelijk gemaakt door onder meer hoofdpartners Provincie Fryslân, Gemeente Leeuwarden, Groen Leven, businesspartner LOF, het Prins Bernard Cultuurfonds, Fonds Podiumkunsten en het Mondriaan Fonds. Ook werken tientallen Friese onderwijsinstellingen, overheden, bedrijven en honderden deelnemers mee aan het programma.

Elke drie jaar

Arcadia wordt georganiseerd door dezelfde stichting die verantwoordelijk was voor de organisatie van Leeuwarden-Friesland 2018, Culturele Hoofdstad van Europa. Op verzoek van de Provincie Fryslân en de Gemeente Leeuwarden is de eerste editie van Arcadia een antwoord op dit succesvolle jaar. Arcadia vindt eens in de drie jaar plaats, honderd dagen lang.

Highlights

Bosk – Het wandelende bos

Bosk is een langzaam bewegend bos van ruim duizend bomen. In honderd dagen ‘wandelen’ deze bomen door de binnenstad van Leeuwarden en kleuren de stad letterlijk groen. Bosk is een radicaal en vrolijk protest van de bomen die namens de natuur in opstand komen. Ze houden ons een spiegel voor en vragen ons anders naar de stad en de natuur te kijken. Elke week trekt Bosk een stuk verder de binnenstad in, met behulp van honderden deelnemers. De bomen, met een hoogte van gemiddeld zes meter, leggen een route af van in totaal 3,5 kilometer. Bosk heeft een uitgebreid randprogramma van meer dan zestig grote en kleine projecten gemaakt door professionele kunstenaars en culturele organisaties, maar ook door mensen uit wijken en verenigingen. De actuele thematiek genereert nu al veel beweging in de provincie Fryslân.

6 mei t/m 14 augustus 2022 – Leeuwarden

Paradys - het uitdagen van een idylle

In de koninklijke bossen van Parklandschap Oranjewoud is de kunsttentoonstelling Paradys te bezoeken. Paradys brengt kunstenaars uit alle hoeken van de wereld naar Oranjewoud om ons idee van ‘het paradijs’ te bevragen en om de idylle uit te dagen. Internationaal gerenommeerde kunstenaars maken speciaal voor deze tentoonstelling nieuwe, ruimtelijke kunstwerken, geïnspireerd door de omgeving en de rijke geschiedenis van Oranjewoud. De volgende namen zijn nu bekend: Diana Scherer, Erik van Lieshout, Mercedes Azpilicueta, Charles Avery, Marianna Simnett, Kasper Bosmans, Renzo Martens - CATPC (Cercle d'Art des Travailleurs de Plantation Congolaise), Jakob Kudsk Steensen, Isa van Lier, Alexandra Pirici, Augustas Serapinas, Taryn Simon en Em’kal Eyongakpa. Zij exposeren overwegend nieuw werk.

Zo maakt de Argentijnse Mercedes Azpilicueta een indrukwekkend wandtapijt over de geschiedenis van Oranjewoud en zet de Amerikaanse kunstenaar Taryn Simon mensen op scherp met haar werk A Cold Hole, waar de bezoeker letterlijk een ijskoude onderdompeling ondergaat door een sprong te maken in het onbekende. De Nederlandse kunstenaar Erik van Lieshout werkt aan een bloemenmozaïek dat niet alleen staat voor het paradijs en de schoonheid, maar ook, in zijn eigen woorden, voor ‘toerisme op z’n lulligst’.

7 mei t/m 14 augustus 2022 – Parklandschap Oranjewoud

PAFFF - nieuw kleurrijk podiumkunstenfestival met veel internationale makers

PAFFF is een nieuw kleurrijk podiumkunstenfestival met veel internationale makers en bevraagt de wetten van de wereld en het theater. In het programma eigenzinnig werk van onder andere: Philippe Quesne - Farm fatale, Club Guy en Roni – Freedom, Lia Rodriques – Furia, Doris Uhlich – Every Body Electric, Nynke Laverman – Plant en Cia Hiato – Odisseia.

‘Every Body Electric’ van choreografe Doris Uhlich is een uitbundige rave die genezend werkt voor hardnekkige vooroordelen. Wat in de normale wereld gezien wordt als een beperking, wordt in deze voorstelling een bron van energie. ‘Odisseia’ is een voorstelling geïnspireerd op het bekende verhaal over Odysseus waarin vrouwelijke personages uit het Griekse epos de vloer aanvegen met de mannelijke held.

28 mei t/m 12 juni 2022 – Stadsschouwburg De Harmonie, Leeuwarden

Sense of Place - met onder meer Gaia

Sense of Place presenteert in Arcadia: Terp fan de Takomst, De Streken, Camera Batavia en Gaia. Terp fan de Takomst, een ontwerp van kunstenaarsgroep Observatorium, is een cultureel landschapsproject dat het dorp Blije weer verbindt met de Waddenzee en een belevingsplek creëert voor bewoners en bezoekers. De Streken is een houten getijdenobject van beeldend kunstenaar Marc van Vliet. De installatie op het Wad beweegt mee op eb en vloed door de krachten van de maan en zorgt voor steeds weer een andere beleving. In het project Camera Batavia van Arjen Boerstra, wordt hoog vanuit een toren op de Waddendijk bij Ternaard met behulp van panoramische spiegel een verwarrende en nieuwe ervaring voor de bezoeker gecreëerd. Gaia, een reizend kunstwerk van Luke Jerram, is een aardbol van 7 meter doorsnede, waarop zeer gedetailleerde foto’s van de NASA zijn geprint. Ondergedompeld in een soundscape van Dan Jones krijgen bezoekers de aarde te zien vanuit het perspectief van een astronaut. Gaia zal op 5 plekken te zien zijn in Fryslân.

Diverse data en locaties

Verschillende museale projecten

Op dit moment is À la Campagne in het Fries Museum al te bezoeken. In de tentoonstelling is er aandacht voor de invloed van het Franse licht in de 19de-eeuwse schilderkunst, met landschappen van Franse meesters als Monet en Cézanne maar ook Nederlandse kunstenaars als Maris en Weissenbruch. In het Fries Museum wordt niet alleen teruggekeken op de landschappen van vroeger; de Franse curators van Studio DOTS, samen met designer Christien Meindertsma, ontwerpen een onderzoekende tentoonstelling naar de toekomst van het Friese Veenweidegebied. Parallel hieraan vinden in vijf musea in het Zuidoosten van Friesland vijf exposities plaats onder de noemer Stroomopwaarts waarbij door jonge makers de toekomst van dit gebied wordt onderzocht.

