Culturele activiteiten in wijk Lemmerweg Oost brengen buurtbewoners samen

SNEEK- Van september tot december worden er diverse culturele activiteiten georganiseerd in de wijk Lemmerweg Oost, waar alle bewoners van harte welkom zijn. Het project "Leo in de Spotlights" heeft tot doel kunst en cultuur te gebruiken als middel om verbinding te creëren en een positieve impact op de lange termijn te realiseren. Het project wordt gecoördineerd door Cultuur Kwartier Sneek, met Berber de Vries als coördinator, en heeft Stichting Sociaal Collectief als partner, vertegenwoordigd door Nynke de Boer. Het programma omvat een scala aan gratis toegankelijke activiteiten verspreid over de hele wijk. Bewoners hebben de programmaladder huis-aan-huis ontvangen, en persoonlijke uitnodigingen worden vlak voor elke activiteit bezorgd. Er wordt gebruik gemaakt van creatieve en feestelijke uitnodigingen, en leerlingen van Firda worden ingezet voor de acquisitie.

Een paar hoogtepunten van het programma

Muzikaal duo Astrid&Anneke in Lemmerweg. Oost Op 19 oktober zullen Astrid&Anneke optreden in wijkgebouw PLAK, Gonggrijpstraat 50. Ze brengen Nederlandstalige liedjes van vroeger en zorgen voor een verbindende muzikale ervaring voor alle aanwezigen. Iedere bewoner van Lemmerweg Oost is van harte welkom, en koffie en cake staan klaar.

Heel LEO Zingt

Akke Bosma komt elke drie weken naar Lemmerweg Oost om samen met wijkbewoners bekende liedjes te zingen. De zangbijeenkomsten vinden plaats in wijkgebouw PLAK, Gonggrijpstraat 50, tot en met december. De deuren gaan open om 15:00 uur, en het zingen begint om 15:30 uur. Het is een gratis activiteit voor inwoners van Lemmerweg Oost.

Sint Maarten Optocht

Op 11 november wordt een Sint Maarten optocht door Lemmerweg Oost georganiseerd, waarbij leerlingen van de Thomas van Aquinoschool betrokken zijn. Ze maken zelf lampionnen, vlaggen en drums tijdens het NSA-blok. Alle leerlingen van de school zijn welkom om deel te nemen en de wijk te verlichten met hun lampionnen en muziek.

Wijkgedicht

In de Week tegen Eenzaamheid start een wijkgedichtproject waarbij alle wijkbewoners worden uitgenodigd om in één woord te beschrijven wat hen tot een goede buur maakt. Deze woorden worden verzameld en verwerkt tot een gedicht dat op 14 december in de publieke ruimte wordt gepresenteerd.

Sneker Talenten Wijkorkest

Het Sneker Talenten Wijkorkest strijkt neer in Lemmerweg Oost van september tot december. Dit orkest is voor volwassenen met of zonder muzikale ervaring, en biedt gratis repetities en de kans om samen muziek te maken en nieuwe mensen te ontmoeten. De afsluiting is op 14 december met een PERSBERICHT concert in de wijk. Deze culturele activiteiten in Lemmerweg Oost dragen bij aan een hechte gemeenschap en bieden kansen voor verbinding en plezier. We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan deze inspirerende evenementen.