Cultureel Kwartier Sneek krijgt ton van het Kickstart Cultuurfonds

SNEEK - Een groot aantal culturele instellingen in Fryslân krijgt een bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds.

Dat fonds is bedoeld om de klappen van de coronacrisis op te vangen. Het hoogste bedrag gaat naar Cultureel Kwartier Sneek, dat onder andere de foyer van het theater in Sneek opnieuw wil inrichten. Het fonds stelt daar een ton beschikbaar voor.

Voor poppodium Neushoorn in Leeuwarden ligt zeker 95.000 klaar. Dat geld gaat onder andere naar een contactloze kaartcontrole en het opnieuw inrichting van de concertzaal.

Ook een aantal producenten van voorstellingen krijgt geld. Zo gaat er 50.000 naar Stichting De Noorder Smederij voor de voorstelling Floed.

Andere instellingen zijn het Fries Scheepsvaartmuseum in Sneek, het Woudagemaal in Lemmer. Museum Belvédère in Heerenveen moet tevreden zijn met de laagste bijdrage. Het krijgt 380 euro voor een online-reserveringssysteem.