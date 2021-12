Culinaire wandeltocht Langweer met oversteek winterpontje

LANGWEER- Het pontje De Woudfennen in Broek bij Langweer is onderdeel van de pilot winterpontjes van VVV Waterland van Friesland in samenwerking met De Marrekrite en de Provinsje Fryslân. Op zondag 12 en 19 december is er een wel heel bijzondere manier om van dit veerpontje gebruik te maken. Rondom Langweer en Sint Nicolaasga kun je een culinaire wandel- of fietstocht doen van 10,4 kilometer.

De route gaat langs vier restaurants in de omgeving van Sint Nicolaasga en Langweer. Onderweg maak je de heerlijkste tussenstops met hapjes. Het werkt als een soort viergangen menu waarbij je start met een voorgerecht en eindigt met een heerlijk dessert. De start is bij Hotel de Oorsprong die de vorige keer uitpakte met een carpaccio van hert. Wat het gerecht deze keer zal zijn is nog een verrassing, wie weet wordt dit wegens succes herhaald! Vervolgens maak je de oversteek met het pontje De Woudfennen in Broek en loop je naar binnen bij het naastgelegen Restaurant Helder met een heerlijk gerechtje met uitzicht over het water. Via Brasserie AnderS eindig je deze culinaire wandelroute bij Eetboerderij De Blaauwpleats. Wie weet wordt u daar verwend met een warme apfelstrudel met vanilleijs en slagroom. De route gaat geheel over verharde paden, bij droog weer kunnen de laarzen dus thuisblijven. Ook is de route op de fiets af te leggen.

De kosten voor de culinaire wandelroute zijn € 35,- per persoon. De organisatie van de culinaire wandelroute werkt dit jaar met digitale tickets die je vooraf moet reserveren. Bij de restaurants is het verplicht om een corona QR-code te tonen.

Kijk voor meer informatie en opgave op: www.waterlandvanfriesland.nl/culinairewandeltocht

ThomasVaer fotografie / VVV Waterland van Friesland.