Culinaire Elfstedentocht: genieten van prachtige stadjes én heerlijke hapjes

SNEEK- Heerlijk fietsen langs het water en door het bos én op meerdere plekken een aangename pitstop houden om te genieten van lokale specialiteiten. Dat is de Culinaire Elfstedentocht die VVV Waterland van Friesland voor toeristen en inwoners heeft ontwikkeld. De unieke fietstocht is ongeveer 113 kilometer lang en voert langs zeven prachtige Elfstedenstadjes. Onderweg wachten elf heerlijke hapjes op de sportieveling. Lekker eten en drinken, actief zijn en het al het moois van Zuidwest Friesland zien... Een betere manier om te ontspannen is er niet.

Met de Culinaire Elfstedentocht wil VVV Waterland van Friesland samen met de aangesloten recreatieve ondernemers laten zien hoeveel moois én lekkers de regio te bieden heeft. “En dat is veel”, zegt Grietje Hoekstra van VVV Waterland van Friesland. “Liefst zeven van de beroemde Elfsteden liggen in Zuidwest Friesland. Elke stad is even uniek en biedt een rijke cultuur en historie. De steden zijn verbonden door water, bossen en prachtige vergezichten. En omdat er in onze regio ook volop ondernemers zijn die unieke culinaire hoogstandjes bieden, hebben we onze krachten gebundeld in deze unieke fietstocht.”

Circulaire route

De Culinaire Elfstedentocht is een circulaire route van 113 kilometer. De tocht begint en eindigt daarmee op hetzelfde punt. Deelnemers kunnen zelf kiezen waar ze beginnen: Bolsward, Sneek, IJlst, Workum, Hindeloopen, Stavoren of Sloten. Onderweg wordt genoten van heerlijke streekproducten, speciaalbieren en lokaal gemaakte lekkernijen. “De keuze is groot”, aldus Grietje. “Zo kan er sûkerbôle iis worden gegeten in Workum, een Snekersoes in natuurlijk Sneek en Turfham in Stavoren. In Sloten staat De 8 Fan Sleat klaar, een blonde Tripel, gebrouwen in deze kleinste Elfstedenstad.” Onderweg zijn er meerdere kansen om te genieten van een exclusieve 11Fountains-oranjekoek. Er zijn verschillende hapjes te verkrijgen op de route. Als deelnemer kies je zelf welke elf je wilt proeven. “Geen zorgen! Het is een flinke fietstocht, dus die calorieën fiets je er zo weer af.”

Hele jaar rond te rijden De Culinaire Fietselfstedentocht is verdeeld over drie à vier dagen te rijden. Tussendoor kan er worden overnacht bij een van de vele accommodaties die Waterland van Friesland rijk is. Natuurlijk kan de fietstocht ook deels worden gefietst of met de elektrische scooter worden afgelegd. De Culinaire Fietselfstedentocht is heel het jaar rond te rijden bij. “We hopen met deze unieke tocht de steden binnen onze regio verder te promoten”, zegt Grietje. “In elk stad zijn namelijk niet alleen lekkere hapjes, maar ook mooie schatten - highlights - te ontdekken.” De verhalen van de steden en de route van de Culinaire Fietstocht staan op www.waterlandvanfriesland.nl. De highlights staan ook op de nieuwe regiokaart die door VVV Waterland van Friesland is uitgegeven.

Over VVV Waterland van Friesland VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zestien VVV-locaties en achttien informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Meer dan 800 recreatieve bedrijven zijn actief aangehaakt bij VVV Waterland van Friesland om Waterland van Friesland verder op de kaart te zetten.