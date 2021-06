CSG Bogerman winnaar van Fryske Finale Technasium 2021

SNEEK - Woensdag was de finale van de Fryske Finale Technasium 2021. Vier scholen, met in totaal zeven teams streden om de brandweer award die werd uitgereikt aan het team met het beste idee.

De opdracht was: Verzin een innovatief idee ter voorkoming, beperking of bestrijding van stalbranden. Winnaar van Fryske Finale Technasium 2021 is Groep 1 van het CSG Bogerman in Sneek met een ontzettend goed innovatief idee. Het groepje heeft een apparaat gemaakt wat de voltage van het elektrische systeem in de schuur meet.

Meer weten? Check de website van brandweer Fryslân! https://bit.ly/3cKAZF6