Cruiseschip ramt kruiser in de Houkesloot

SNEEK- Grote schrik vanmorgen rond de klok van half twaalf in de Houkesloot, waar een aangelegde kruiser werd geraakt door een manoeuvrerend cruiseschip. Een opvarende van de kruiser is onderzocht door de snel aanwezige hulpdiensten maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Naast de ambulance kwam ook de brandweer rap ter plaatse aan de Sternstraat maar hoefde verder niet in actie te komen. De beschadigde kruiser is later weggesleept. De exacte toedracht van het ongeluk wordt nader onderzocht.