Crowdfunding Scouting Centrum Sneek levert 100 obigatiehouders op!

SNEEK - In september 2020 ging de crowdfunding campagne van Scouting Centrum Sneek van start. Doelstelling is om gelden binnen te krijgen en zo een deel van de renovatie en nieuwbouw te bekostigen.

Voor 500 euro per stuk worden obligaties aangeboden. Jaarlijks worden een aantal obligatienummers geloot voor terugbetaling met of zonder rentevergoeding of de keuze om er een gift van te maken.

De eerste 50 obligaties gingen vlot naar eigen leden en betrokkenen van de beide scoutingverenigingen Tibrag en Greate Pier. Zij zijn beide gebruiker van dit bijzondere pand op het mooiste plekje aan de Houkesloot in Sneek.

Tijdens een belronde en vragen bleek al snel dat veel meer mensen het Scouting Centrum Sneek een warm hart toedragen. Ook de hoeveelheid zelfwerkzaamheid, omdat financiering van een nieuw dak en een stuk nieuwbouw anders gewoonweg onhaalbaar is, kan rekenen op steun en waardering. "Beter dan beleggen in een IJslandse bank" en "in de zomer vaar ik langs mijn belegging" waren een paar leuke uitspraken. En zo volgden meer aanmeldingen. Eind december 2021 is de campagne gesloten en met trots kunnen we melden dat er 100 obligaties zijn verkocht.

Op de foto krijgt Lennart Laansma de 100ste obligatie overhandigd uit handen van de voorzitter van Scouting Centrum Sneek, Wim van der Klauw.

Lennart is lid van Greate Pier en leiding van een grote groep zeeverkenners. Deze student communicatie & multimedia design aan NHL Stenden, heeft zelf het ontwerp van de obligatie gemaakt en had 1 speciaal verzoek. Als er 100 worden verkocht, mag ik dan de 100ste kopen? Zo'n verzoek kun je niet weigeren!

Namens de scoutingverenigingen Tibrag en Greate Pier aan alle obligatiehouders: Heel hartelijk dank voor jullie ondersteuning!