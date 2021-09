Creatieve workshops bij het Kom Erbij Festival in Sneek

SNEEK-Cultuurbureau Akte2 organiseert zondag 3 oktober de vierde editie van het Kom Erbij Festival in Sneek. De toegang tot de jaarlijkse culturele ontmoetingsplek bij kunstencentrum Atrium is gratis. Bezoekers kunnen van 13.00 tot 16.00 uur meedoen aan inspirerende workshops en activiteiten, zoals instrumenten uitproberen, dansen, met pen en inkt een verhaal vertellen op papier en zingen in een koor. Het Kom Erbij Festival maakt deel uit van de nationale Week tegen Eenzaamheid.

Het uitproberen van instrumenten en samen een nummer spelen vindt plaats onder leiding van Bas Barnasconi van de Kom Erbij Band. Iedereen kan meedoen. Wie van zingen houdt, kan op het festival ervaren hoe het is om dit samen te doen in een koor. Dirigent Erwin de Ruijter van kunstencentrum Atrium start in de week na het festival met een overdagkoor in Sneek en Bolsward en is op zoek naar mensen die het leuk vinden om te zingen. Op het festival kan vrijblijvend worden meegezongen. Koorervaring is niet nodig.

Diverse activiteiten

Naast de workshops zijn er diverse andere activiteiten. Bijvoorbeeld de interactieve muzieklezing 'Van Symfonie tot Harmonie', waarbij aan de hand van muziekfragmenten - van barok tot hedendaags - de historie van het orkest wordt verteld. Verder is er een gedichtenexpositie van basisschoolleerlingen uit Súdwest-Fryslân en heeft Hiske Oosterwijk gedichten van de Friese dichter Gysbert Japicx omgezet naar muzieknummers. Met een optreden van zanggroep Intermezzo wordt het festival afgesloten.

Het is ook mogelijk om gezellig langs te komen voor een leuk gesprek. Bijvoorbeeld met medewerkers van Sosjaal en Sûn, die tips geven over een sociaal en gezond leven.

Het volledige programma is te vinden op akte2.nl/komerbij. Het festival vindt plaats bij kunstencentrum Atrium aan het Oud Kerkhof in Sneek.

De entree is gratis. Voor de workshops dient vooraf te worden aangemeld via de website van Akte2. Er is geen coronacheck bij de ingang. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de Servicebalie van CKS: 0515-431400.

Akte2

Akte2 in Sneek maakt cultuurproducten op maat - van idee tot resultaat - samen en in opdracht van het primair en voortgezet onderwijs, partners in het sociaal domein, bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren. De doelgroep is breed: van de jongste leerlingen in het primair onderwijs tot senioren. Akte2 bestaat uit twee afdelingen: educatie en participatie. Akte2 is onderdeel van CKS.