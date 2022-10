Creatieve workshop Schatten van de zee in het Fries Scheepvaart Museum

SNEEK- Het Fries Scheepvaart Museum organiseert in samenwerking met docent Beeldende Vorming Bieke Huls de komende weken de creatieve workshop Schatten van de zee. Het is een activiteit voor volwassenen, passend bij de nieuwe tentoonstelling Expeditie Sterke Yerke. Want door goed te observeren besef je hoe mooi het leven in de zee is, en hoe belangrijk het is om daar goed op te passen.

In de workshop op 7 oktober maak je met inkt en bister (een geelbruin kleurpigment gemaakt van walnoten of verbrand hout) tekeningen van alles wat je aan zee kunt vinden: Schelpen, zeesterren, drijfhout maar ook netten en plastic dat aanspoelt op het strand. Voor wat meer kleur mag je ook aquarel toevoegen.

In de workshop op 14 oktober kun je je fantasie de vrije loop laten. Met inkt en ecoline maak je je eigen kleurrijke zeedieren. Denk aan tropische vissen, koralen en ander moois uit de onderwaterwereld. Kijk niet vreemd op als je iets tegenkomt wat je nog nooit gezien hebt, en houd rekening met een explosie van kleur!

Bieke leert je in beide workshops de technieken en geeft goeie tips, zodat je aan het eind van de ochtend met een gevoel van trots en mooi eigen werk naar huis gaat. We werken in groepen van maximaal 15 mensen, zodat je voldoende aandacht krijgt.

Je kunt een van de workshops kiezen, of ze allebei volgen. Beide ochtenden start de workshop om 9.00 uur en is het om 11.30 uur weer afgelopen. Kosten per keer: € 25,00; museumkaart en leden € 20,00. Dat is inclusief museumentree, materiaal en koffie/thee en iets lekkers. Inschrijven via balie@friesscheepvaartmuseum.nl of bel 0515-414057.