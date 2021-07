Creatieve kunstwerken maken van afval

“Op dinsdag 20 en woensdag 21 juli zullen we door de wijken Noorderhoek en Sperkhem in Sneek gaan om de boel op te ruimen. Vervolgens nemen we het afval mee naar Shannon de kunstenares om samen creatieve kunstwerken te maken. Daarbij maken we de kinderen bewust van het schoonhouden van je omgeving. Wil je ons komen versterken en leuke kunstwerken maken, meld je dan snel aan”, zo laten de organisatoren weten.

Aanmelden kan via:

http://survey.sudwestfryslan.nl/aanmeldformulier-kunst.../