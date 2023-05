Creatief Café Bibliotheek Sneek

SNEEK- Op donderdag 15 juni om 14.30 uur is er een ‘Creatief Café’. Gezellig samen met anderen creatief aan de slag in de Bibliotheek. Je kunt bijvoorbeeld gaan haken, breien of tekenen. Neem je eigen spullen mee en schuif gezellig aan.

In het Creatief Café is iedereen van harte welkom om lekker aan de slag te gaan. Ontmoet andere creatievelingen en drink gezellig een kopje koffie tijdens het handwerken of tekenen.

Er wordt al meerdere jaren vol enthousiasme gehaakt in de Bibliotheek en vaak wordt dit voor een goed doel gedaan. Zodra deze mogelijkheid zich voordoet grijpen de haaksters graag de kans om zich met hun haak- en breiwerk in te zetten voor een ander.

Ook een liefhebber van haken, breien of op een andere manier creatief bezig zijn? Schuif dan eens aan in de Bibliotheek, iedereen is van harte welkom.