"Create your dream ...." - Gaat Jahya van Dalen uit Sneek trainen bij Real Madrid?

Onlangs. vond in Leek. bij VEV ’68 zo’n trainingskamp pas en in die week wist Jahya van Dalen uit Sneek het eerste deel van zijn droom te realiseren. De zeven jaar oude jeugdspeler van LSC 1890 plaatste zich namelijk voor de landelijke finaledag en mag later dit jaar bij die dag proberen om een plek bij de beste tien spelers te veroveren.



​Die tien spelers worden door Real Madrid uitgenodigd om in Spanje een week te trainen op La Cantera, het trainingscentrum van de jeugdafdeling van de club en de locatie waar o.a. Marco Asensio zijn eerste schreden in het mooie witte tenue zette.. Tijdens die week wordt ook gedurende een dag getraind in het fameuze en inmiddels gemoderniseerde Estadio Santiago Bernabeu.



​Overigens vindt later dit jaar ook in Sneek een vijfdaags trainingskamp van de Fundacion Real Madrid plaats en wel in de herfstvakantie. Van maandag 23 tot en met vrijdag 27 oktober is Waterpoort Boys namelijk gastheer van de Fundacion en krijgen jeugdspelers in de leeftijdscategorie van 7 t/m 16 jaar op Sportcentrum Schuttersveld de kans om hun droom te realiseren. Klik hier voor meer informatie over deze vijfdaagse trainingsclinic in Sneek.

Bron: https://pengel.weebly.com/